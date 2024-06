Juazeirense volta a vencer Sergipe e encosta no G-4 da Série D

Sergipe e Juazeirense no Batistão, em Aracaju - Foto: Divulgação | SD Juazeirense

Pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno, a Juazeirense voltou a vencer o Sergipe por 1 a 0. Na noite desta quarta-feira, 12, no Batistão, em Aracaju, Alexsandro marcou o único gol da partida.

Leia mais: Jacuipense vence Retrô-PE e assume vice-liderança na Série D

Foi a segunda vitória seguida do Cancão de Fogo no Grupo A4 da Série D, que colocou a equipe do técnico Evandro Guimarães na 6ª colocação com nove pontos, dois a menos que o Retrô-PE, 4º colocado.

Agora a Juazeirense volta para casa e se prepara para um clássico local, contra o Petrolina. A partida está marcada para as 16h de domingo, 16, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 9ª rodada da Série D.