Bahia vence o Vitória e tem ampla vantagem na final do sub-20

Ruan Pablo comemora um dos gols do Bahia sobre o Vitória - Foto: Rfael Rodrigues | EC Bahia

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano Sub-20 foi realizado na noite desta quarta-feira, 12, no Estádio de Pituaçu. Atuando como visitante, o Bahia superou o Vitória por 3 a 0 com gols de Gustavo Ulguium, Ruan Pablo e Paulo Souto.

O Vitória entrou em campo com Davi; Matheus, Luiz Ricardo, Andrei e Pedro; Guilherme, Rodrigo e Henri (Emerson); Alexsandro (Emanuel), Eric (Hiego) e Ryan.

Já o Bahia jogou com Pedro; Robert (Paulo Souto), Daniel, Fred e Alex (Dodô); Wendel, Pedrinho (Rafael), Roger(Lucas) e Ruan Pablo (Ganizeu); Gustavo Ulguium (Vitinho) e Tiago.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 16, às 9h, novamente em Pituaçu, pelo jogo de volta da final do Baianão Sub-20.