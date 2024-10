Bahia faz 20 e Vitória faz 10 em encerramento da primeira fase do Baianão

Mulheres de Aço comemoram um dos gols sobre o Barcelona de Ilhéus - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A primeira fase do Baianão feminino chegou ao fim neste sábado, 12, com Bahia e Vitória goleando e conhecendo seus adversários nas semifinais. Além da dupla Ba-Vi, Atlético de Alagoinhas e FSA passaram de fase e vão tentar uma vaga na grande final.

No Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, as Mulheres de Aço aplicaram um sonoro 20 a 0 no Barcelona de Ilhéus. Os gols da partida foram marcados por Luana (3x), Ellen (6x), Treyci (3x), Aila, Mila Santos, Tchula, Kamile Loirão (3x), Angela e Lane.

Nos oito jogos da primeira fase, o Bahia obteve oito vitórias, mantendo um aproveitamento de 100%. Ao todo, foram 94 gols marcados e apenas um sofrido. As Mulheres de Aço terminaram em primeiro no Grupo 2 com 24 pontos, oito a mais que o Atlético de Alagoinhas, que terminou na segunda colocação.

No Grupo 1 o líder foi o Vitória, com campanha muito parecida com a do rival. Neste sábado, as Leoas da Barra golearam o FSA por 10 a 0 com gols de Geisi (4x), Thaynara (2x), Tai (2x), Milena e Dymenor.

Também com 100% de aproveitamento, as rubro-negras finalizaram a primeira fase com 24 pontos, 83 gols marcados e dois sofridos. Mesmo com a goleada sofrida, o FSA terminou na segunda posição com 12 pontos.

Nas semifinais, o Bahia enfrenta o FSA e o Vitória encara o Atlético de Alagoinhas. A tabela detalhada com datas, locais e horários das partidas, será divulgada na próxima segunda-feira, 14, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).