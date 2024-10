Conheça a joia do futebol argentino que vai assinar com o Grupo City

Luka Andrade, de 17 anos, vai assinar com o Grupo City - Foto: Reprodução

Luka Andrade, de 17 anos, considerado uma das principais promessas das categorias de base do Boca Juniors, e apelidado de 'bebê Riquelme', está de saída do gigante argentino para se juntar ao Grupo City, conglomerado que controla o Esporte Clube Bahia.

| Foto: x.com/ReservaBocaJrs

A decisão de Andrade vinha sendo especulada há meses, especialmente após seu companheiro de categoria, Joaquín Ruiz, ter assinado seu primeiro contrato e sido convocado para o time principal. Já Andrade, mesmo sendo considerado a grande estrela da base, não teve o mesmo destino.

Com seu contrato não oficializado, o Boca decidiu afastá-lo das competições, deixando de convocá-lo para a Sexta Divisão e suspendendo seus treinamentos com a equipe da Reserva e do time principal. Segundo informações da imprensa de Puerto Madryn, sua cidade natal, o jovem já estaria de malas prontas para assinar com o Montevideo City Torque, equipe do Uruguai que faz parte do Grupo City e disputa a Segunda Divisão do futebol do futebol uruguaio, sconforme noticiado pelo jornal Olé, da Argentina.

Embora seu destino inicial seja o Montevideo City, a gestão do Grupo City abre portas para uma possível futura transferência para outros clubes do conglomerado, como Manchester City, Bahia, Girona, e Palermo.