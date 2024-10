Bahia entra no G-4 e Vitória sobe no ranking de público em 2024

Tricolores e rubro-negros têm lotado a Fonte e o Barradão ao longo da temporada - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira EC Vitória

O Bahia entrou no G4 do ranking dos times que possuem a melhor média de público do Brasil em 2024. Em 31 jogos como mandante na temporada, o Esquadrão de Aço tem uma média de 34.158 torcedores por partida.

De acordo com os dados do Espião Estatístico do ge, o Bahia teve a 6ª melhor média do ano com 33.156 tricolores nas arquibancadas no ano passado. O Vitória também tem números melhores e ocupa a 16ª posição do ranking, com uma média de 18.860 rubro-negros nas arquibancadas do Barradão.

Os dados do Leão considera os 25 jogos disputados como mandante. Já na temporada passada, a equipe ficou na 17ª colocação, com 16.816 torcedores por partida.

Quem continua na ponta do ranking sem ser incomodado é o Flamengo. O Mengão já vendeu mais de 1,5 milhão de ingressos neste ano e tem uma média de 50.440 pagantes por partida.