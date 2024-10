Neymar pode voltar a jogar pela seleção brasileira em partida na Fonte Nova

Neymar em ação pela seleção brasileira - Foto: NELSON ALMEIDA | AFP

Depois de um ano fora por lesão, Neymar pode ser presença garantida no duelo entre Brasil e Uruguai, que acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 19 de novembro. O craque está próximo de voltar aos gramados após romper os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo em outubro do ano passado.

Conforme a ESPN Brasil, pessoas próximas ao jogador projetam sua volta aos gramados para a próxima semana, no dia 21 de outubro, em jogo do Al Hilal contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia.

O retorno de Neymar ainda depende um aval do médico Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia e também profissional da seleção. Ele irá viajar a Arábia Saudita para avaliar o craque. Ainda existe a pendência da decisão técnica de Jorge Jesus, treinador do Al Hilal.

Com Neymar perto de um retorno, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também já projeta sua volta para a seleção brasileira e tem como desejo contar com o craque na Data Fifa de novembro - jogos contra Venezuela e Uruguai pela sequência das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil vai enfrentar a Venezuela, fora de casa, no dia 14 de novembro. Em seguida, no dia 19 de novembro, o adversário será o Uruguai, em jogo marcado para a Arena Fonte Nova.

Sem Neymar no último ano, a seleção brasileira tem sofrido com atuações ruins. Nas Eliminatórias conquistou apenas 13 pontos em 9 jogos e está na quarta posição.