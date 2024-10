Após atuação abaixo, Seleção é criticada por jornal argentino

Duelo entre Brasil e Chile - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira venceu o Chile nesta quinta-feira, 10, pelo placar de 2x1, após sair perdendo. Entretanto, apesar da vitória, o desempenho não convenceu, tendo dificuldade de aproveitar os espaço dos adversários, que só venceram um jogo nas Eliminatórias. Desta maneira, a atuação não passou despercebida nem pelos jornais de fora do país.

Segundo o Jornal Argentino Olé, os jogadores entraram em campo "dormindo", fazendo referência a pouca intensidade, tendo em vista que tomaram gol no primeiro minuto de jogo. Além disso, relembraram a investigação envolvendo o jogador Lucas Paquetá e um possível esquema de apostas.

O Olé, em continuidade, destacou a ausência de 'estrelas' dentro da Seleção, que não contou com Vinícius Jr e Neymar, que segue se recuperando de uma lesão no joelho. O Brasil entrou em campo na 7ª colocação das Eliminatórias, demonstrando o visível momento negativo da equipe. Sobre isso, o Jornal comentou que "A permanência em terras chilenas teria terminado em escândalo se o Brasil perdesse o segundo jogo",

Agora, para deixar as atuações ruins de lado, o Brasil retorna aos gramados na próxima terça-feira, 15, diante do Peru, pela 10ª rodada da Copa do Mundo de 2016. O confronto será no Mané Garrincha, em Brasília, com previsão de início previsto para às 21h45.