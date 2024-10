Botafogo bate marca histórica e vê dois jogadores marcarem pelo Brasil

Luiz Henrique comemorando gol marcado - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira voltou a vencer nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na noite desta quinta-feira, 10, em um placar de 2x1 sobre o Chile. O resultado teve grande importância de Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, que marcaram os gols.

Esta foi a primeira vez que dois atletas do clube carioca marcaram na mesma partida. Anteriormente, a última vez que um botafoguense balançou as redes com a Amarelinha, foi em 1998, há 26 anos, com Bebeto.

Apesar das críticas envolvendo a convocação, os atletas foram essenciais para os três pontos do Brasil, que agora está na 4ª colocação da tabela, com 13 pontos. A Amarelinha está atrás apenas da Argentina, Colômbia e Uruguai.

"É um momento de muita felicidade poder contribuir dentro de campo, fazendo o gol, lutando do começo ao fim, (quero) parabenizar a equipe também, que deu o seu melhor em todos os momentos. É continuar trabalhando porque temos um jogo importante agora contra o Peru e temos que vencer também, é muito importante para a gente", disse Igor.

A emoção foi compartilhada por Luiz Henrique, que também marcou seu primeiro gol pela Amarelinha. Para além da memória positiva, o camisa 20 foi responsável pelo gol da virada, que garantiu uma boa posição para o Brasil. Entretanto, o jogador entende que é o momento de continuar fazendo um bom trabalho e somando pontos.

"A gente sabe do que estamos passando, mas a torcida brasileira pode esperar muito empenho e amor pela nossa camisa. Sabíamos que o jogo de hoje ia ser super difícil, mas a gente conseguiu a virada. Estou feliz demais por estar defendendo a Seleção Brasileira, essa camisa é muito pesada", garantiu Luiz Henrique.

O próximo duelo, válido pela 10ª rodada, será diante do Peru, na terça-feira, 15, no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45.