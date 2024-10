Dorival destaca desempenho de Igor Jesus em vitória sobre o Chile

Igor Jesus marcou o gol de empate no primeiro tempo - Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP

Após marcar o gol de empate no primeiro tempo entre Brasil e Chile nas Eliminatórias e deixar com que a Seleção brasileira siga para segunda etapa, Igor Jesus se destacou a foi visto com bons olhos pelo técnico Dorival Júnior que afirmou que o jogador trouxe o diferencial que a Seleção não mostrou nos jogos anteriores.

“A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área, que veio para ser um pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque à última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não tínhamos tendo nas partidas anteriores”, explicou Dorival Júnior.

Em balanço do jogo, o técnico ainda acrescentou, “Eu acho que foi uma mudança de comportamento, nós tínhamos a todo momento ataque à última linha adversária e isso é natural que tenha feito com que nós pudéssemos criar mais oportunidades do que em outros jogos. Eu acho que esse daí talvez tenha sido o maior ganho que nós tivemos nessa última partida”.

Desde que Dorival assumiu a Seleção em 2024, Dorival acumula cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas no total de 11 partidas à frente da equipe.

Diante do pouco tempo de trabalho, o treinador comentou sobre a renovação na Seleção que vem ocorrendo desde a Copa do Mundo de 2022 e pediu paciência pelo desempenho da equipe.

“O que eu espero é que a gente tenha um pouco de paciência, nós ainda vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas nós estamos crescendo, aos poucos vem acontecendo”.

Em um cenário positivo, Dorival ainda prometeu que com determinação, resiliência, “E, o crescimento, a equipe vai ficar muito forte. Podem esperar, porque esse momento vai chegar”.

Agora, para seguir aos jogos das Eliminatórias, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 15, em partida contra o Peru em Brasília. O jogo começa às 21h45 no horário de Brasília no estádio Mané Garrincha. Com a vitória sobre o Chile, a Seleção saltou para a quarta posição na tabela, com 13 pontos.