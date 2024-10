Bolívia bate Colômbia de Santi Arias e passa o Brasil na Eliminatórias

Miguelito comemorando gol pela Bolívia - Foto: Divulgação | Conmebol

Mais pressão para a Seleção Brasileira! Na noite desta quinta-feira, 10, a Bolívia venceu a Colômbia por 1 a 0, na altitude de El Alto, e assumiu a quinta posição nas Eliminatórias da Copa do Mundo, chegando à zona de classificação para o Mundial. Com o resultado, os bolivianos ultrapassaram o Brasil na tabela de classificação, que entra em campo logo mais, às 21h, diante do Chile, em Santiago.



O gol da partida foi marcado por Miguelito, meio-campista de 20 anos que defende o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Outro jogador do futebol brasileiro que entrou em campo foi o lateral Santiago Arias, do Bahia, que marcou presença na equipe titular da seleção colombiana.

A Bolívia fez valer mais uma vez o fator altitude. Com 12 pontos conquistados, os bolivianos somaram nove pontos dentro de casa na competição. Desta vez, o ponto forte da equipe ficou ainda mais em ênfase, já que a equipe comandada por Óscar Villegas atuou mais de 70 minutos com um homem a menos na partida.

O volante Héctor Cuéllar recebeu cartão vermelho direto aos 19 minutos do primeiro tempo, fator que não impediu a vitória dos mandantes.