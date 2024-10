Seleção Brasileira desembarca no Chile para disputar as Eliminatórias

Seleção desembarcando no Chile - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Na preparação para enfrentar o Chile, pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira desembarcou em Santiago pouco mais de 24 horas antes do duelo. O Brasil enfrenta os donos da casa no Estádio Nacional, com previsão de início para às 21h.

No confronto, o Brasil busca recuperar o momento positivo, tendo em vista que é o 5º colocado, com apenas 10 pontos somados. Os adversários, no entanto, passam por uma fase ainda pior, na penúltima colocação e apenas uma vitória em oito jogos.

Leia mais:

>>CazéTV vai transmitir Brasileirão no YouTube até 2027

>>Vitória iniciou conversas para renovar com Carpini, revela Mota

>>Pedro Sento Sé comanda novo programa esportivo na Rádio A TARDE FM

Para o duelo, o treinador Dorival Júnior deu pistas de uma possível escalação, que contará com Igor Santos, do Botafogo, e Abner, do Lyon, no time principal. Além deles, a Amarelinha deve contar com o retorno de Raphinha e a permanência de Rodrygo e Marquinhos.

Confira possível escalação: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

"Abner e Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isto como um peso, como um dificultador além da responsabilidade natural de vestir uma camisa pesada como da seleção, olhar a nossa situação e temos de encarar. Já foi definido (o time). A ideia era essa, foi mantido", disse Dorival Jr.