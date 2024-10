Pedro Sento Sé comanda novo programa esportivo na Rádio A TARDE FM

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A Rádio A TARDE FM traz uma grande novidade para seus ouvintes que são apaixonados por esportes. No dia 14 de outubro, estreia o A TARDE ESPORTE CLUBE NO AR, que será comandada por Pedro Sento Sé, jornalista que é referência esportiva na Bahia. O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h, logo após o Papo Reto, que estreou há dois meses, sob o comando de Ildázio Júnior.



Pedro Sento Sé é reconhecido como um dos comentaristas esportivos mais respeitados do rádio baiano, com vasta experiência na área. Ele, que é comentarista e apresentador na Record Bahia, já esteve à frente do programa Sport+, na Rádio Sociedade, onde se destacou por suas análises da dupla Ba-Vi, além de amplo conhecimento sobre futebol nacional e internacional.

"A alegria é muito grande. Já passei por inúmeras emissoras e portais, mas a motivação é como se estivesse começando agora. Estar em um grupo tão tradicional como o A TARDE é uma satisfação enorme. Vamos falar de futebol com leveza, mas também com inteligência, e o mais enriquecedor será a troca com os ouvintes. No A TARDE ESPORTE CLUBE NO AR, o ouvinte terá o seu espaço, e juntos vamos explorar o esporte e muito mais.", disse Pedro sobre sua chegada ao Grupo A TARDE.

Giovana Rímola e Pedro Sento Sé | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

No currículo, o jornalista possui coberturas de grandes eventos esportivos, como finais de campeonatos estaduais e nacionais e participação em programas de debate esportivo que são referência na Bahia.



No A TARDE ESPORTE CLUBE NO AR, Pedro terá como foco principal o futebol, sem deixar de lado outras modalidades esportivas como vôlei e basquete. A proposta é oferecer aos ouvintes uma visão abrangente do mundo esportivo, com debates e análises sobre os principais acontecimentos.

Além de Pedro, o programa terá a participação de Giovana Rímola, que estará na bancada junto com o apresentador.

Eduardo Dute, diretor geral da A TARDE FM, expressou seu entusiasmo em relação ao novo programa, ressaltando a importância de trazer uma bancada que representa a diversidade e a paixão pelo esporte:

"O A TARDE ESPORTE CLUBE NO AR vem preencher uma lacuna há muito solicitada pelos ouvintes, que era ter um programa esportivo na rádio. Chegou a hora. Decidimos por uma linguagem mais jovem, porém com credibilidade. Pedro Sento Sé é essa referência na atual crônica esportiva baiana. Para dividir a bancada com Pedro, estamos apresentando Giovanna Rimola, uma jovem revelação das plataformas digitais, que trará para os microfones da A TARDE FM toda sua irreverência e posicionamento firme nos comentários. Estamos ansiosos por essa estreia que certamente será mais um sucesso neste novo momento que vive a A TARDE FM", evidenciou Dute.

Sintonize na 103.9 FM e acompanhe essa nova fase do rádio esportivo baiano.