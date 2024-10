CazéTV vai transmitir Brasileirão no YouTube até 2027

Canal de Casimiro Miguel tem crescido na plataforma - Foto: Reprodução | Instagram

Após fazer um acordo com o YouTube, a Cazé TV vai transmitir o Campeonato Brasileiro, em sinal aberto, na plataforma, entre 2025 e 2027. De acordo com a coluna F5, a informação foi confirmada por Patrícia Muratori, diretora do YouTube para a América Latina, na sede do Google, em São Paulo.

Ao todo, 38 jogos serão transmitidos por ano, sendo um jogo por rodada. A ideia é repetir o modelo de negócios do Campeonato Paulista, que foi transmitido pelo canal esse ano e continuará até 2027 na plataforma.



Ainda de acordo com a coluna, o YouTube preza pela presença do Campeonato Brasileiro no site pois é uma forma de ampliar seu leque de futebol ao vivo, que costuma dar para a empresa picos de audiência e conectividade no Brasil, segundo dados do Kantar Ibope.

O Youtube transmitirá os jogos dos clubes membros da Liga Forte União (LFU) como mandantes, são eles Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.