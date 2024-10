Vitória iniciou conversas para renovar com Carpini, revela Mota

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Reprodução | TV Vitória

O Vitória já iniciou as conversas para a renovação do contrato de Thiago Carpini no comando do Rubro-Negro para a temporada 2025. Em entrevista para o Globo Esporte, o presidente do clube Fábio Mota revelou o andamento das negociações e indicou que um novo vínculo deve ser assinado.

“Desejo do Vitória permanecer com Carpini. Já conversamos com o empresário do Carpini. O que a gente está esperando é saber como vai ser essa negociação. A gente já vem conversando, sei do interesse do Carpini em permanecer. Tem tudo para dar certo, para o Carpini continuar na próxima temporada no Vitória”, afirmou Mota.

Thiago Carpini chegou ao Vitória em maio deste ano e tem contrato com o clube até o dia 8 de dezembro, quando termina a Série A do Campeonato Brasileiro. A principal missão do treinador é evitar o rebaixamento para a Segunda Divisão.

Pelo Vitória, Carpini tem 25 jogos, com oito triunfos, quatro empates e 13 derrotas (38% de aproveitamento). Em entrevista coletiva na última quarta-feira, 9, o zagueiro e capitão Wagner Leonardo comentou sobre a possibilidade de contar com o treinador na próxima temporada.

“A gente entende que ele é um treinador muito importante para a gente. A gente está adaptado, todo mundo entende e faz o que é proposto. Essa parte de renovação é ele com a diretoria. O clube entender o que é melhor. E ele também”, disse Wagner.