Vitória inicia intertemporada com foco no RB Bragantino

Grupo do Vitória trabalha na Toca do Leão focado no RB Bragantino - Foto: Marcello Góis

Após dois dias de folga, o elenco rubro-negro iniciou a intertemporada focado no confronto direto contra o RB Bragantino, marcado para o dia 19, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Brasileirão. O primeiro treino da semana foi acompanhado por crianças da Academia de Futebol do clube.

Leia mais:

>> "Precisamos fazer o fator casa prevalecer", garante Wagner Leonardo

>> Matheuzinho desperta interesse de clubes brasileiros, diz jornalista

Logo após os exercícios de ativação na academia e o aquecimento no campo, o técnico Thiago Carpini comandou as atividades desta quarta-feira, 9, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Inicialmente, um trabalho de posse de bola e marcação com o grupo dividido em dois. Na sequência, com três times com sete jogadores em cada, ocorreram joguinhos em campo reduzido.

A novidade foi o retorno do volante Caio Vinícius aos trabalhos de campo. Ele foi liberado após a transição e treinou normalmente com os companheiros. O meia Gabriel Santiago participou do aquecimento, fez um trabalho de propriocepção e depois correu em torno dos campos.

Já os laterais Patric Calmon e Willean Lepo deram continuidade ao tratamento de suas lesões com atividades controladas nos dois turnos. De manhã os jogadores estiveram na academia. Na parte da tarde, deram voltas ao redor dos campos sob o monitoramento do setor de fisioterapia.

O grupo retorna a labuta na tarde desta quinta-feira, 9, no Complexo Benedito Dourado da Luz. Primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado, com 29 pontos.