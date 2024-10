"Precisamos fazer o fator casa prevalecer", garante Wagner Leonardo

Wagner Leonardo comemora gol em Atlético-MG x Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na tarde desta quarta-feira, 9, o zagueiro Wagner Leonardo, capitão do Esporte Clube Vitória, conversou com a imprensa sobre a preparação da equipe para a próxima partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para daqui a dez dias, no Barradão. O Leão da Barra enfrenta uma fase decisiva na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma sequência importante de jogos em casa.

Com três das quatro próximas partidas a serem disputadas em Salvador, Wagner enfatizou a necessidade de transformar o Barradão em um verdadeiro fortaleza. Após o confronto contra o Bragantino, o Vitória receberá o Fluminense no dia 26 e, posteriormente, enfrentará o Athletico-PR fora de casa, seguido de uma nova partida em casa contra o Corinthians, com a data ainda a ser definida.

Ao avaliar o desempenho do time na competição, Wagner destacou a insatisfação com os números. Em 14 jogos no Barradão, o Vitória conquistou apenas cinco vitórias, além de dois empates e sete derrotas, resultando na quarta pior campanha como mandante. Em contraste, na Série B, o Leão teve um desempenho muito mais forte, perdendo apenas duas vezes em 19 jogos.

“Precisamos trabalhar muito nessas duas semanas que temos, para que o fator casa prevaleça. É fundamental jogar bem em casa para permanecer na Série A. Precisamos vencer as partidas para atingir nosso objetivo. Na Série B, fomos protagonistas, e agora estamos focados na manutenção na Série A. É difícil, mas estou confiante de que vamos colocar as coisas nos trilhos”, afirmou o capitão.

Leia mais:

>> Matheuzinho desperta interesse de clubes brasileiros, diz jornalista

>> Vitória planeja contar com Alerrandro contra o RB Bragantino; entenda

Wagner também reforçou que está totalmente focado no Vitória, após renovar seu contrato até 2028. A nova cláusula de rescisão é de R$ 350 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 587 milhões) para o exterior. “Minha cabeça está 100% focada no Vitória. Não penso em outra coisa. O que acontecer fora disso deixo para o meu empresário”, ressaltou.

Em relação ao desafio de se manter na Série A, Wagner lembrou que a transição da Série B para a A não é simples e exige um processo de estruturação. “O Vitória tem potencial para permanecer e construir uma história sólida no futuro. No entanto, isso passa por um processo. Não se sobe da Série B e se briga pelo título no primeiro ano. Se conseguirmos vencer esse processo, podemos sonhar com coisas maiores no futuro. Temos que pensar no hoje e construir passo a passo para voltar a sorrir”, finalizou o zagueiro.

O Vitória terá que se preparar bem para o próximo adversário, o Bragantino, que vem de uma fase irregular. “Estamos analisando como jogam. Números contam até o início da partida. Uma vez que a bola rola, são 11 contra 11. Precisamos nos preparar bem para neutralizar o ataque deles e ser efetivos em casa”, concluiu Wagner. Na 17ª colocação da Série A, o Vitória soma 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.