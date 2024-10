Matheuzinho desperta interesse de clubes brasileiros, diz jornalista

Matheuzinho desperta interesse de gigante brasileiros - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com boas atuações individuais, o meia Matheuzinho é a principal referência técnica do Vitória na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas, o camisa 30 rubro-negro é cobiçado por tradicionais clubes brasileiros, como Atlético-MG, Cruzeiro e Flamengo.

Questionado sobre o interesse das equipes, o presidente Fábio Mota detalhou que o Vitória não quer negociar Matheuzinho, a não ser que algum interessado arque com o valor da multa rescisória no valor de 58 milhões de euros, o equivalente a R$ 354 milhões de reais. Recentemente, o meio-campista ampliou vínculo com o Vitória até dezembro de 2028.

"O Vitória não tem interesse em vender Matheuzinho. Nós temos contrato até 2028 e tem uma multa recisória 58 milhões. A única forma da gente começar a conversar é se alguém pagar a multa. Mas, nesse momento nós não temos interesse nenhum de vender e que ele cumpra o contrato dele até 2028", explicou Mota.

O mandatário rubro-negro reforçou que existem apenas consultas para saber a situação em relação ao jogador, contudo sem propostas oficiais para uma possível negociação.

"Sondagens tem várias, mas proposta oficial nenhuma", concluiu.

Catarinense de Capivari de Baixo, Matheus Martins Fogaça de Paulo, o Matheuzinho, tem 26 anos e chegou ao Vitória contratado junto ao Ypiranga-RS em 2023. Um dos xodós da torcida rubro-negra, ele já soma 73 partidas, com sete gols marcados e 11 assistências distribuídas.

Com o manto vermelho e preto conquistou a Série B de 2023, sendo um dos destaques do time, e o Campeonato Baiano de 2024.