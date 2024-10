Vitória planeja contar com Alerrandro contra o RB Bragantino; entenda

Alerrandro é o artilheiro do Vitória na temporada 2024 e vive melhor fase da carreira. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A diretoria do Vitória confirmou que não pagará o valor de R$ 1 milhão da taxa de liberação do atacante Alerrandro, emprestado pelo RB Bragantino, próximo adversário do rubro-negro baiano na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente Fábio Mota, o clube estuda prorrogar o empréstimo ou adquirir parte dos direitos econômicos do jogador.

"O Vitória vem conversando com o RB Bragantino, não só a questão da multa. Se eu fosse lhe responder objetivamente, não. O Vitória não vai pagar um milhão para o Alerrandro jogar um único jogo, mas o Vitória tem interesse tanto na renovação do empréstimo de Alerrandro, como na compra do passe de Alerrandro. Então, nós estamos discutindo com o Bragantino. Temos até o dia do jogo para ver se a gente chega em algum acordo", revelou o Mota em entrevista a Rede Bahia.

Leia mais:

>> Ex-atacante do Vitória tem contrato rescindido com o Goiás; entenda

>> Vitória terá retornos, mas pode perder artilheiro para encarar o Bragantino

Ainda segundo o mandatário rubro-negro, o clube paulista tem interesse em outros atletas do Vitória e isso poderá ser incluso na negociação para a aquisição de Alerrandro. Vale salientar que as tratativas entre as partes estão em andamento.

"Estamos tentando renovar o empréstimo. E caso renove o empréstimo, tirar dessa cláusula. E até pagar um percentual do valor do atleta. Estamos conversando. O Bragantino tem interesse em outros atletas do Vitória. É uma negociação. Temos até depois do jogo, porque a multa é paga depois do jogo, para resolver a situação", complementou.

As diretorias de Vitória e RB Bragantino tem boa relação. Em março de 2023, o rubro-negro negociou 50% dos direitos econômicos volante cria da base Riquelme Reis ao clube de Bragança Paulista por R$ 1,5 milhão.

O confronto direto contra o RB Bragantino está marcado para o dia 19 de outubro, um sábado, às 16h, no Barradão. Primeiro time dentro do Z-4, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos ganhos. O adversário é o 13º, somando 34 pontos.