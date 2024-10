Vitória não pagará multa para ter atacante contra o RB Bragantino

Alerrandro é o artilheiro do Vitória na temporada 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A diretoria do Vitória não pagará o valor de R$ 1 milhão para contar com o atacante Alerrandro na partida contra o RB Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Phabio Almeida e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Alerrandro foi cedido por empréstimo pelo RB Bragantino ao Vitória até o final de 2024. Ele tem passe fixado no valor de 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 38 milhões convertidos na nossa moeda.

O camisa 9 é o artilheiro rubro-negro na temporada e vive seu melhor momento individual na carreira, com 13 gols marcados e sete assistências distribuídas em 44 jogos realizados pelo Vitória.

Pela Série A, são sete gols e quatro assistências. Ele marcou um golaço no empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, seu clube formador.

Com isso, o técnico Thiago Carpini tem as opções de Janderson e do cria da base Lawan para substituir Alerrandro. O camisa 39 desponta como favorito. Ele tem um gol e uma assistência no Brasileirão.

O confronto direto contra o RB Bragantino está marcado para o dia 19 de outubro, um sábado, às 16h, no Barradão. Primeiro time dentro do Z-4, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos ganhos.