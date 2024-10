Vitória avalia multa milionária para usar artilheiro na 30ª rodada

Alerrandro comemorando gol diante do Atlético-MG - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Artilheiro do Vitória na temporada, o centroavante Alerrandro pode ser desfalque da equipe no duelo diante do Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso porque, o camisa 9 está emprestado pela equipe de Bragança e só poderá somar minutos se o Leão pagar uma multa no valor de 1 milhão de reais.

Diante do Atlético-MG, neste sábado, 5, Alerrandro marcou um golaço após uma jogada de contra-ataque e garantiu o empate, fazendo com que o Vitória somasse um ponto fora de casa. Este foi o 13º gol do centroavante, que já igualou a melhor temporada da sua carreira. Além disso, em 44 jogos disputados, o atleta também colaborou com sete assistências.

No primeiro turno, em Bragança Paulista, o Vitória não contou com o camisa 9, que estava suspenso, e sofreu uma derrota por 2x1. Desta vez, no entanto, o jogador está hábil para somar minutos e cabe ao clube a decisão se Alerrandro jogará ou não.

Em caso de ausência do centroavante, o treinador Thiago Carpini deve optar por Janderson, que custou cinco milhões aos cofres do Vitória. Com a camisa rubro-negra, o jogador marcou um gol e colaborou com uma assistência.