Com hat-trick de Lewandowski, Barça vence e se isola na liderança

De olho na parte de cima da tabela, o Barcelona entrou em campo na manhã deste domingo, 6, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Diante do Alavés, fora de casa, a equipe da Catalunha conquistou os três pontos e se mantém na liderança da La Liga, somando 24 pontos até o momento. O placar encerrou em 3x0, com três gols de Robert Lewandowski.

O placar final foi montado na primeira etapa do primeiro tempo, onde o Barça mostrou superioridade e não aproveitou os espaços da equipe adversária. Para garantir a vitória, o gigante espanhol contou com uma ótima atuação do brasileiro Raphinha, que colaborou com duas assistências.

Na atual temporada, o polonês já soma 12 gols em apenas 11 jogos. Na La Liga, é o artilheiro, com 10 bolas na rede, já na Champions League, marcou duas vezes. O trio de ataque vem fazendo sucesso, já que Raphinha soma seis gols e Lamine Yamal cinco.

O resultado mantém o Blaugraná na primeira posição da tabela, com três pontos de vantagem para o Real Madrid, 2º colocado, que venceu o Villarreal neste sábado, 5. Esta foi a 8ª vitória dos comandados de Hansi Flick na competição, que perderam apenas um jogo.

Agora o Barcelona só volta a campo no dia 20 de outubro, após a pausa da Data Fifa. O duelo será diante do Sevilla, no Estádio de Montjuic, em Barcelona, com previsão de início para às 16h.