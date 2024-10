Lucas Paquetá enfrenta audiência devido a suspeitas de manipulação

Paquetá segue atuando pelo West Ham e marcou gol decisivo no final de semana - Foto: Divulgação/West Ham

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, enfrentará uma audiência em março de 2025 na Federação de Futebol da Inglaterra (FA) devido a uma denúncia de má conduta relacionada a apostas em quatro jogos da Premier League. A informação, publicada inicialmente pelo jornal "The Sun", foi confirmada pelo ge.

Paquetá, que se declara inocente, assegurou que cooperará com as investigações da FA. Ele foi denunciado em maio de 2024 por suposto envolvimento em apostas no Campeonato Inglês. De acordo com a acusação formal, o jogador teria tentado forçar a obtenção de cartões amarelos em quatro partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

As partidas citadas incluem o confronto contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023. Em todas essas ocasiões, Paquetá recebeu cartão amarelo, o que levantou suspeitas sobre sua conduta.

Ele foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 da FA, que proíbe os jogadores de influenciar, direta ou indiretamente, os resultados ou qualquer aspecto dos jogos para fins impróprios. A expectativa de que a audiência ocorra durante a temporada frustrou o West Ham, que tem demonstrado total apoio ao atleta brasileiro.

Vale lembrar que Lucas Paquetá está sob investigação desde agosto de 2023, um fato que pode ter contribuído para a sua transferência frustrada para o Manchester City.