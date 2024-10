Alex Poatan nocauteia Khalil Rountree e mantém cinturão no UFC 307

Alex Poatan - Foto: Divulgação

O UFC 307, realizado neste sábado, 5, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, teve Alex Poatan como grande destaque da noite. O brasileiro defendeu com sucesso o cinturão dos meio-pesados ao derrotar Khalil Rountree Jr. por nocaute técnico no quarto round, em uma luta eletrizante.

Esta foi a terceira vez que Poatan subiu ao octógono em 2024 para defender seu título. A escolha de Khalil Rountree Jr. como desafiante surpreendeu alguns fãs, mas mostrou-se uma decisão acertada pela organização, já que os dois lutadores entregaram um combate intenso e de alto nível técnico.

O duelo, como esperado, se desenrolou inteiramente na trocação. Rountree começou o primeiro round impondo um ritmo forte, desferindo várias combinações, a maioria delas bem defendida por Poatan. O brasileiro, por sua vez, trabalhou com chutes e socos precisos, atacando do tronco à cabeça do americano, mantendo a luta acirrada e equilibrada.

No segundo round, o ritmo continuou intenso, com o momento de maior destaque sendo um contragolpe de Rountree que levou Poatan a um flashdown. No entanto, o campeão se recuperou rapidamente, mantendo sua calma característica para seguir no combate.

O terceiro round começou com Rountree ainda pressionando, mas Poatan manteve-se sereno e viu seu adversário começar a perder o ritmo. Foi no quarto round que o brasileiro encontrou sua melhor fase na luta, minando o americano com golpes potentes e precisos. A partir daí, Poatan aumentou a pressão, castigando Khalil até forçar o árbitro a interromper a luta e decretar o nocaute técnico.

Após a vitória, Poatan elogiou a performance de Rountree e comentou sobre a estratégia que o levou à vitória. "Essa foi uma luta muito dura, mas era como eu esperava. Vi algumas lutas do Khalil, então dava pra saber a qualidade desse cara. Ele está de parabéns. Foi muito dura essa luta. Essa era minha estratégia, fazer ele cansar", declarou o campeão.

Em relação ao futuro, Poatan descartou uma volta à divisão dos médios, explicando que seu parceiro de treinos, Sean Strickland, provavelmente será o próximo desafiante de Dricus du Plessis na categoria. No entanto, o brasileiro não escondeu o desejo de explorar novas possibilidades. "Quero subir, se for possível, pra lutar no peso-pesado", afirmou, abrindo a possibilidade de novos desafios em uma categoria acima.

Além do combate principal, Mario Bautista derrotou José Aldo por decisão dividida em uma luta apertada, com os juízes pontuando 29-28, 28-29 e 29-28 a favor de Bautista.