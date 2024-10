'Haaland' do Bahia marca dois gols e Brasil Sub-16 vence Venezuela

Dell marcou dois gols na estreia da Seleção Brasileira sub-16 - Foto: Divulgação / Conmebol

A Seleção Brasileira Sub-16 fez uma estreia convincente no Sul-Americano da categoria, derrotando a Venezuela por 4 a 1 na noite deste sábado, 5. Com destaque para Dell, que marcou dois gols, e Ruan Pablo, que contribuiu com uma assistência, a 'amarelinha' contou com um toque 'tricolor' no primeiro jogo da competição.

O Brasil não perdeu tempo e abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Após um cruzamento do lateral-direito Angelo, o goleiro venezuelano Alan Vázquez espalmou a bola para o meio da área, onde Tiago estava atento e aproveitou a sobra para anotar o primeiro gol da partida. A pressão brasileira continuou, e aos 28 minutos, um momento infeliz para a Venezuela resultou em mais um gol. O defensor Román Davis, tentando cortar um passe para Tiago, acabou mandando a bola para o fundo da própria rede, aumentando a vantagem brasileira para 2 a 0.

Apesar do domínio brasileiro, a Venezuela conseguiu responder rapidamente. O meia Yerwin Sulbarán marcou um belo gol, encobrindo o goleiro João Pedro com um chute de longa distância, reduzindo a desvantagem para 2 a 1.

No segundo tempo, o Brasil voltou a dominar a partida. Dell, marcou o terceiro gol da equipe, novamente com assistência de Angelo. Para selar a vitória, Dell voltou a marcar apenas dois minutos depois, desta vez contando com o passe preciso de Ruan Pablo, companheiro de base no Esporte Clube Bahia.