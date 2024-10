"Esse sistema de jogo também fez muitos pontos", defende Ceni

O técnico Rogério Ceni - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Muito criticado por não encontrarnovas alternativas para o Bahia que está em nítida queda de produção no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni defendeu o seu modelo de jogo após a derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, em que o Tricolor foi facilmente derrotado em plena Arena Fonte Nova.

Quando questionado sobre os destaques do lateral Santiago Arias e do volante Caio Alexandre, que suspensos não enfrentarão o Cruzeiro, o treinador indicou que não deve fazer mudanças no seu estilo de jogo.

"Em tese, naturalmente no lugar do Arias entra outro lateral-direito. No lugar do Caio, temos opções do Yago, avaliar o Nico nesta semana de trabalho, temos o De Pena. Mas o Rezende não vai estar presente neste jogo. Fazer uma avaliação neste sentido, de quem pode jogar. Colocar jogadores da posição. Esse sistema de jogo também fez muitos pontos no campeonato e nos deu uma sétima posição. Temos que trabalhar e voltar a vencer. Descansar amanhã e trabalhar na segunda-feira para enfrentar o Cruzeiro", falou.

Esse sistema de jogo também fez muitos pontos no campeonato e nos deu uma sétima posição Rogério Ceni - Técnico do Bahia

Rogério Ceni tem recebido críticas torcida por causa do seu onze inicial praticamente imutável a não ser em caso de desfalques. Contra o Flamengo, o treinador não teve o suspenso Everton Ribeiro e escalou em seu lugar De Pena, que não tem correspondido nas últimas semanas. Ceni explicou a escolha.

"Nós temos triangulações pelo lado esquerdo. Às vezes não jogamos bem, coloquei velocidade no ataque. Às vezes você perde o domínio, o um contra um. Não conseguimos tecnicamente desenvolver bem, mas não faltou vontade. Sem o Everton, sai o De Pena, vai perdendo a qualidade técnica do meio. Quando o Cauly joga mais para baixo, aí você tem três atacantes na frente, e quando as coisas não dão certo nas jogadas individuais, nas bolas longas, pressionar mais alto, mas nem sempre consegue apresentar o futebol. Time ainda teve oportunidade de empatar a partida", disse.

O treinador também respondeu sobre as críticas a Jean Lucas e Thaciano, que alguns jogos não conseguem fazer boas partidas e ainda assim seguem no time titular sempre que estão à disposição.

"Hoje o Thaciano perdeu boa chance. Torcedor leva isso em consideração. O Jean talvez pela minutagem, fisicamente cai um pouco. Natural oscilação. Bastante importante, tem maior força física do meio. Mas hoje errou acima do normal. Os jogadores do banco entraram. No meio tínhamos o Yago, infelizmente o Rezende se lesionou, o Nico a gente espera que nesses dez dias agora tenha condição de jogo contra o Cruzeiro. Dentro das alternativas tentamos fazer o melhor para a equipe. Claro que um jogo ou outro o jogador pode jogara abaixo, natural, e o torcedor cobra, vaia, enfim", afirmou.

O Bahia caiu para a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos conquistados. O próximo adversário será o Cruzeiro, no dia 18 de outubro. o objetivo é aproveitar a Data-Fifa para corrigir os erros.

"Cruzeiro terá 12 dias para o próximo confronto, a gente 14. A gente competiu até o final, jogou bem até os 25 minutos. Quando temos tempo trabalhamos, treinamos, como sair jogando, alternativas de mexidas para construção de jogo de trás. Mas tem um adversário do outro lado que também trabalha, treina. Infelizmente não atingimos esse ponto ainda de entrar em determinados jogos e ganharmos com facilidade e predominância de jogo como foi hoje o jogo contra o Flamengo."