"Hoje a gente não conseguiu", lamenta Juba após revés do Bahia

Luciano Juba em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia fez uma de suas piores partidas no ano na noite deste sábado, 4, em derrota para o Flamengo por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. A equipe comandada por Rogério Ceni adotou uma postura apática diante de um adversário que não sabe o que é perder para o Bahia desde 2019. Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz marcaram os gols do jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Após o apito final, o lateral Luciano Juba lamentou, não só mais um resultado negativo, como também o desempenho muito abaixo do esperado do Bahia. No entanto, ressaltou que o objetivo de buscar uma vaga na Libertadores ainda segue vivo.

“Hoje não ia ser diferente dos outros jogos, a gente sabia que ia ter um jogo muito difícil pela frente. Nos outros jogos a gente conseguiu ter o controle do jogo e perdemos, mas acho que hoje a gente não conseguiu, infelizmente, acabou que perdemos de novo. Mas agora é levantar a cabeça e focar nos jogos que a gente tem pela frente para que a gente possa buscar triunfos, que é o que a gente mais almeja”, disse Juba ao Premiere.

A gente ainda tem mais nove finais pela frente para que a gente possa fazer bastante pontos e conquistar o nosso objetivo Luciano Juba - lateral do Bahia

Agora o Bahia terá 12 dias sem partidas oficiais, até o próximo compromisso, diante do Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 21h30 de sexta-feira, 18 de outubro, no Mineirão, em Belo Horizonte.