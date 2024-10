Torcedores da dupla BA-VI comparecem à votação com corações divididos

Torcedores exercendo seu direito de voto - Foto: Bruno Dias / Ag. A TARDE

O Colégio Duque de Caxias, na Liberdade, em Salvador, contou com dezenas de eleitores para escolherem seus representantes neste domingo, 6, de eleições, e torcedores apaixonados pelo Bahia e pelo Vitória não ficaram de fora.

Após os times entrarem em campo na noite passada pela 29ª rodada do Brasileirão, os tricolores e rubro-negros não deixaram de comparecer nas urnas com humores divididos.

O torcedor do Vitória Jubaldino Bispo Correia contou em entrevista ao Grupo A TARDE que veio exercer o poder de voto com orgulho do Leão da Barra após ter arrancado um empate importante contra o Atlético-MG fora de casa.

“É muito gostoso demais vir votar depois do jogo de ontem. Empatar foi melhor do que perder. Ser Vitória é bom demais. Sou sofredor, mas sou Vitória de coração. Mas no Brasileirão ainda está um pouco fraco, não sei se vai escapar [do rebaixamento]”, disse.

Por outro lado, o torcedor do Bahia Patrick Lima, de 47 anos, disse que a votação nesta manhã teve um gosto amargo, já que o Bahia tropeçou para o Flamengo na noite de sábado, 5, na Arena Fonte Nova.

“Um transtorno total, ja vim votar transtornado e ainda me bato com um monte de torcedor do rival. A culpa é do técnico que fez tudo errado, mexeu errado. Mas duas derrotas aí, ele vai embora, manda ele embora. Acho que tá na hora. Pô, duas vezes perdem em casa pro Flamengo, não segura nem um empate, já deu”, bradou.

