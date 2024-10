"Torcer por uma eleição tranquila"; diz Jerônimo Rodrigues sobre pleito municipal

Jeônimo chegou acompanhado de Geraldo Júnior - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), chegou por volta das 9h ao Colégio São Paulo, no bairro Itaigara, em Salvador, onde vota Geraldo Júnior (MDB), vice-governador e candidato à prefeitura pela base. O petista falou sobre suas expectativas para as eleições municipais em todo o estado, ressaltando a importância do processo democrático.



“Minha primeira expectativa é uma eleição em todo o país com tranquilidade. A gente vem puxando uma corda sobre a questão da democracia há 5, 6 anos. Passamos momentos difíceis e quando o Brasil vai bem, os outros estados vão bem, os municípios vão bem. Então primeiro vou torcer para que no final do dia a gente tenha uma eleição de paz, tranquila. Hoje, mesmo tendo os meus candidatos, eu vou torcer para que as eleições ocorram bem", disse o governador.

"A segunda expectativa é o nosso time, o nosso conselho político faz uma boa avaliação do resultado nos grandes municípios, nos médios e nos pequenos. Acho que onde a gente não lograr o êxito eleitoral, o êxito político, o resultado político-eleitoral, eu acho que a gente já conquistou, tenho certeza disso”, completou Jerônimo.

Ao falar sobre sua base, ele ressaltou o foco em manter sua base sólida e expandir a presença política. “Olha, eu não quero dizer expectativa de números, eu quero ampliar. Nós temos 350, 360, eu quero sempre manter isso, para que a gente adentre com força em outros municípios, como por exemplo em Juazeiro, Barreiras, Eunápolis e Itamarajú”.

