Filômetro: eleitor pode acompanhar fila de votação em tempo real; veja

Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O eleitor poderá acompanhar o tempo de espera nas filas antes de se deslocar ao local de votação.

No entanto, projeto piloto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o sistema Filômetro, só poderá ser utilizado por 1.980 eleitores de cinco seções eleitorais nas eleições 2024.

O TRE convidou apenas as pessoas que votam nas seções 211, 261, 284, 517 e 536, que funcionam na 16ª zona eleitoral, na sede da Corte, em Salvador, para usar a ferramenta.

