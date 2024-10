Em Salvador, idosos relatam dificuldades para votar no colégio Luiz Viana

Idosos chegaram cedo no Colégio Luiz Viana - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os eleitores idosos e portadores de deficiência compareceram às urnas do colégio Luiz Viana, segunda maior escola eleitoral de Salvador, localizada no bairro de Brotas.

A aposentada Vilma Soares, 73 anos, reclamou da quantidade de lixo espalhado na entrada do colégio. Ela quase escorregou quando acessava sua seção eleitoral.

“Isso que é feito com o dinheiro do povo. E complicando a vida da gente. Não viajei só pra exercer meu voto. Antes era ruim, mas agora melhorou mais. A questão toda é só fila e essa do lixo”, pontuou ao Portal A TARDE.

Já Lourival da Silva, de 62 anos, caminhava utilizando muletas. Ele se mostrou satisfeito com o atendimento e a acessibilidade do local de votação.

“Foi tudo beleza e tranquilo. Cheguei, me atenderam bem. Entrei, eu sentei um pouquinho e fui atendido. Aí votei, beleza. Fui devagarinho, mas eu cheguei lá”

O colégio Luiz Viana é a segunda maior escola eleitoral de Salvador, com 17.212 eleitores, distribuídas em três blocos com 40 seções.

