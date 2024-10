Portões do colégio Luiz Viana são abertos e eleição é iniciada

Eleitores chegando ao colégio Luiz Viana, em Brotas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

As eleições municipais em Salvador começaram. A equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanhou a abertura dos portões do colégio Luiz Viana, em Brotas, segunda maior escola eleitoral de Salvador, com 17.212 eleitores, distribuídos em três blocos com 40 seções.



Os primeiros eleitores eram os mais apressados, especialmente aqueles que tinham compromissos, caso do Servente de Nutrição Ricardo Nunes.



“Teve muitas pessoas aqui do lado de fora. O maior colégio eleitoral aqui, a gente fica na expectativa de entrar. Inclusive fui o primeiro da minha seção. E aí já voltei e vim agora para o trabalho. E mais tarde, curtir o meu domingo. Foi tudo rápido e tranquilo”, disse o eleitor.

Já a aposentada Adeilda Bonfim, era só tranquilidade. Ela elogiou a logística em relação a sua seção.

“Tudo tranquilo, tudo ótimo, graças a Deus. Foi tudo bom, não teve problema nenhum. Cheguei, votei e já estou de volta para casa. Em relação à seção, foi tudo ótimo, bem aqui na frente”, contou.

Diferente dos últimos anos eleitorais, a movimentação na Rua Waldemar Falcão é tranquila , sem problemas de tráfego na região. Os eleitores já se aglomeravam em frente ao colégio desde antes das 7h.

Vale salientar que o eleitor tem até 17h para votar.