Eleitores chegam cedo para abertura do Colégio Duque de Caxias

Cidadãos não quiseram perder tempo para escolher os seus próximos representantes - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

Os portões do Colégio Duque de Caxias, localizado na Liberdade, em Salvador, foram abertos e, nesta manhã de domingo, 6, contou com a presença de diversos eleitores focados em exercer seu direito ao voto.

Leia também:

>> Portões do colégio Luiz Viana são abertos e eleição é iniciada

>> Filômetro: eleitor pode acompanhar fila de votação em tempo real; veja

>> Mais de 11 milhões de pessoas estão aptas a votar na Bahia

A unidade escolar é um dos maiores colégios eleitorais da capital baiana e a expectativa é de que 14.169 eleitores marquem presença para escolher seus respectivos candidatos.

O clima nas primeiras horas do dia foi agitado e os cidadãos não quiseram perder tempo para escolher os seus próximos representantes. Um deles foi Paulo Santos, de 59 anos, que mora no local e quis agilizar as coisas.

“Aqui é um colégio que fica com muitas pessoas. Eu consegui vir mais cedo, que é melhor ainda pra votar. E você fica livre durante o dia também. Até o momento está tudo tranquilo e organizado Já voltei até, foi rápido. Agora vou ficar com a família e uma praiazinha se der”, disse.

Já Bárbara Graça, de 55 anos, contou que decidiu se adiantar para votar porque depois vai trabalhar. “Eu vim mais cedo porque preciso trabalhar, vou cumprir com meus compromissos. Sou técnica de enfermagem, ai vou pegar o plantão agora de 24 horas”, falou.

Com os portões abertos desde às 8h, os cidadãos encheram as ruas horas antes para serem os primeiros. Apesar da alta movimentação na localidade, o trânsito nas ruas segue fluindo normalmente.



Vale lembrar que os eleitores podem votar até às 17h.

Cobertura especial

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.



Assista abaixo: