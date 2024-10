“Tudo bem organizado”: eleitor elogia votação no PAF 1 da UFBA

Votação ocorre das 8h às 17h deste domingo, 6 - Foto: João Grassi/Portal Massa!

Os eleitores de Salvador já começaram a sair de suas respectivas seções no PAF 1 da UFBA, em Ondina. Apesar da grande adesão, a organização para a votação no local tem sido considerada positiva neste início de manhã do domingo, 6.

O farmacêutico Hamilton Leandro já 'adiantou o lado' e deixou seu voto. Ele afirma não ter enfrentado filas grandes e nem maiores problemas.

"Seção vazia, tranquilidade. Creio que por estar cedo. Tudo bem organizado, bem sinalizado, tudo certinho", enalteceu.

Quem também aprovou a votação no PAF 1 foi a auxiliar financeira Ieda Campos, que já fez sua escolha nas eleições municipais nesta manhã e garante ter sido um processo "ligeiro".

"Eu fui a primeira a votar na minha seção, não peguei fila nenhuma. Tá tudo ótimo, bem tranquilo e organizado", disse.

Cobertura especial

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

