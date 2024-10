Jerônimo oficializa gratuidade de ônibus intermunicipal neste domingo

Sistema de transporte intermunicipal metropolitano de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), decretou gratuidade no serviço público de transporte coletivo intermunicipal rodoviário de passageiros para o primeiro e segundo turno das eleições deste ano. Conforme anúncio do Diário Oficial, a medida passou a valer a partir das 18h, deste sábado, 5.



Ainda segundo o decreto, no primeiro turno, o benefício encerra às 23:59h deste domingo, 6. Já no segundo turno, inicia às 18h do dia 26 de outubro e se estenderá até às 23:59h do dia 27 de outubro.

A publicação detalha que para o eleitor utilizar do serviço gratuito é necessário a apresentação do título ou algum documento que comprove o local de votação do usuário, acompanhado de documento com foto.

Transporte em Salvador

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSLF) também vai adotar o passe livre durante as eleições municipais. As catracas livres começam a valer a partir das 6h e seguem até as 20h.

A prefeitura de Salvador também divulgou a medida, que visa facilitar o trajeto dos eleitores aos seus locais de votação.

O metrô começa a funcionar em horário normal, das 5h à 0h.