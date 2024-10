Metrô de Salvador terá acesso gratuito no domingo de eleições

Metrô começa a funcionar em horário normal - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSLF) também vai adotar o passe livre durante as eleições municipais, que acontecem no próximo domingo, 6. As catracas livres começará a valer a partir das 6h e segue até as 20h.

A novidade foi anunciada pelo governo da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), nesta quarta-feira, 2. A prefeitura de Salvador também divulgou a medida, que visa facilitar o trajeto dos eleitores aos seus locais de votação.

Segundo a titular da Sedur, Jusmari Oliveira, a iniciativa reflete o compromisso do governo do Estado com a mobilidade urbana e com o fortalecimento da democracia.

“Facilitar o acesso ao transporte público no dia das eleições é uma ação de cidadania. Nosso objetivo é garantir que todos os eleitores tenham condições de chegar aos locais de votação de forma rápida e segura”, afirma a secretária.

Apesar da gratuidade funcionar apenas às 6h, o metrô começa a funcionar em horário normal, das 5h à 0h.