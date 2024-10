Governo abre suplementação de R$ 5,7 mi para ampliar metrô de Salvador

Ao todo, governo estadual possui R$ 1,518 bi para destravar obras da nova estação - Foto: Divulgação | CCR Metrô

Os estudos sobre a estação de metrô Lapa-Campo Grande devem ganhar um novo passo nos próximos dias. Isso porque, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou, nesta terça-feira, 24, a suplementação orçamentária para a ampliação do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMLF).

O petista destinou R$ 5,758 milhões para viabilizar a conclusão dos levantamentos sobre o Tramo 4 da Linha 1 do metrô, como consta no Diário Oficial do Estado (DOE).

Como antecipado pelo Portal A TARDE, a nova estação se juntará às outras duas no subsolo da cidade: as estações Lapa e Campo da Pólvora. A tendência é que a estação Campo Grande tenha pelo menos cinco pavimentos no subterrâneo do Centro Antigo de Salvador, podendo chegar a até 60 metros de profundidade.

No último dia 27 de agosto, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) protagonizou mais um movimento para tirar o projeto do papel. O gestor estadual encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um pedido de empréstimo, a fim de custear novos trens para o modal.

Em coletiva de imprensa, na segunda-feira, 23, a secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, confirmou que a proposta incluirá a aquisição de veículos para a nova parada do metrô. “Os trens vão para a Lapa-Campo Grande e para a reserva do metrô atual”, disse o titular da pasta.

Ao todo, o governo da Bahia possui R$ 1,518 bilhão para a construção do modal proveniente do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).