Jerônimo autoriza metrô a buscar energia elétrica fora da Coelba

CCR está autorizada a buscar energia fora da Coelba para operar o metrô - Foto: Ulisses Dumas

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou a concessionária do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), a CCR Metrô Bahia, a captar energia elétrica no chamado “mercado livre”, fora da Neoenergia Coelba, para a operação do modal de transporte público.

A informação foi revelada ao Portal A TARDE pela presidente da Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, e confirmada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida (PSB).

A ideia é que a CCR Metrô Bahia possa usar fontes limpas e sustentáveis de energia elétrica, de origem solar ou eólica, baixando assim o custo de operação do sistema metroviário, hoje fortemente subsidiado pelo governo do estado.

VEJA MAIS:

>> Projeção de demanda sobe e BYD deve ampliar planta em Camaçari

>> No subsolo, Estação Campo Grande será a mais funda do metrô de Salvador

>> Governo da Bahia já tem recursos para expandir metrô ao Campo Grande

“Ao invés da concessionária pegar energia na Coelba, ela vai poder comprar energia no mercado livre. Eólica, solar, o que for. A partir disso, ela vai poder buscar energia para além da Coelba. A gente ainda vai assinar o termo aditivo, mas isso já está decidido. A minuta está encaminhada”, contou ao Portal A TARDE a presidente da CTB.

Segundo Angelo Almeida, essa decisão segue a orientação do governador, que tem pedido aos titulares das pastas estaduais a resolução dos problemas sempre por uma ótica sustentável, pensando no futuro.

“O governador Jerônimo tem direcionado, através de suas diversas ações via secretarias, a construção da imagem e de uma realidade em que somos um governo que trabalha com sustentabilidade econômica, articulado para a preservação do meio ambiente, com um futuro mais generoso, mas sobretudo buscando a geração de emprego e renda de forma sustentável”, afirmou Angelo Almeida.

VEJA MAIS:

>> Escolha por VLT envolveu questão ambiental, diz presidente da CTB

>> Entenda as mudanças no novo projeto do VLT de Salvador

>> Acelen deve 3 anos de IPTU ao município de Madre de Deus



A decisão do governo Jerônimo é mais um golpe na relação entre o Estado e a Neonergia, empresa que administra a Coelba. Diante de diversas reclamações sobre o serviço prestado pela concessionária na Bahia, há muita pressão nos bastidores da política baiana para a não renovação do contrato, que se encerra em 2027.

“Nós temos problemas. No estado, nem tudo é um mar de rosas. A gente tem problemas com a Coelba e com a ViaBahia. E esses problemas, nós estamos mitigando. O governador está enfrentando esses problemas. É evidente que nós não temos ainda a resposta para tudo, mas o contrato da Coelba está vencendo e eles já estão procurando o estado”, declarou Angelo Almeida.