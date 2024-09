Pedido de empréstimo do governo dá novo gás para Estação Campo Grande

Proposição ainda deverá ser votada pelos deputados estaduais - Foto: Divulgação | CCR Metrô Bahia

A Estação Campo Grande, do Sistema Metroviário de Salvador, deve começar a ganhar escopo e pode avançar para a efetivação de um projeto inicial. Com recursos garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), da União, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) protagonizou o primeiro movimento para concretizar a ação nesta terça-feira, 27.

LEIA TAMBÉM:

>> PAC libera verba para projetos do VLT na Ribeira e no Comércio

>> Estação Lauro de Freitas do metrô fica distante e governo muda planos

Isso porque, o gestor estadual encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um pedido de empréstimo, no valor de R$ 616 milhões, para aquisição de novos trens, que deve se assemelhar aos atuais modelos já em circulação, conforme informou a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), ao Portal A TARDE. Os novos equipamentos podem ser destinados à nova estação.

“O capital requerido atenderá às novas demandas do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) e garantirá a continuidade eficaz do serviço, mantendo a qualidade no atendimento ao fluxo de passageiros”, disse. Em nota, a entidade não especificou a quantidade dos veículos que serão adquiridos com o montante.

Em contrapartida, a CCR Metrô Bahia, a concessionária que administra o modal, evitou falar sobre sobre as futuras aquisições e se limitou a dizer que “como se trata de um Projeto de Lei que ainda tem que ser submetido à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deve ser direcionado para o Poder Concedente."

Para a proposição ser tirada do papel, no entanto, ainda depende do desejo dos deputados estaduais em votarem a solicitação de operação de crédito do Executivo. Ainda não há data para que ocorra a apreciação da matéria em plenário.

Nova estação do metrô

Como adiantado pelo Portal A TARDE, a Estação Campo Grande será a mais funda do metrô de Salvador e se juntará com outras duas subterrâneas: Campo da Pólvora e Lapa.

LEIA TAMBÉM:

>> Sem catracas, VLT de Salvador terá multa alta para quem não pagar

>> Jerônimo autoriza metrô a buscar energia elétrica fora da Coelba

De acordo com o anteprojeto do Tramo 4 da Linha 1 (também chamado de “Expansão Sul) do SMLS, a tendência é que a Estação Campo Grande tenha pelo menos cinco pavimentos no subterrâneo do Centro Antigo de Salvador, podendo chegar a até 60 metros de profundidade.