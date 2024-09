Ampliação do Aeroporto de Feira de Santana avança; saiba detalhes

- Foto: Carol Garcia /GOVBA

A promessa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em ampliar o Aeroporto Durval Carneiro, em Feira de Santana, está prestes a sair do papel. Em mais um passo para o início das obras, o petista vai autorizar na tarde desta terça-feira, 27, a licitação para alargar a pista de pouso e decolagem do equipamento.

A novidade, que custará R$ 8,3 milhões ao erário estadual, possibilitará que o aeródromo recepcione aeronaves maiores, com capacidade de até 124 passageiros. Atualmente, o local recebe apenas voos particulares.

Como antecipado pelo Portal A TARDE, no início do mês, o petista destravou uma das etapas para a expansão do aeroporto que homenageia o ex-governador do Estado. No dia 3, Jerônimo decretou, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a desapropriação de terrenos que somam 183.727,32m² na Avenida Antônio Sérgio Carneiro.

Com a autorização para a abertura da licitação, a próxima fase é a contratação da empresa responsável pela intervenção. Há expectativa de que o edital que concede o feito seja divulgado na terça, 27. Já na quarta-feira, 28, o chefe do Executivo baiano deve publicar o documento no DOE.

A gestão estadual deseja que a Princesa do Sertão volte a ser atrativa e retome o protagonismo com voos comerciais, como acontecia em 2014. A suspensão deste tipo de viagem ocorreu no dia 30 de junho deste ano.

O que muda

O ato realizado, que será realizada pelo governador Jerônimo (PT), alterará o tamanho da pista do equipamento, assim como permitirá a construção de uma área de giro.

De acordo com informações obtidas por A TARDE, a pista de pouso e decolagem passará a ter 1.800 metros, com ampliação de 300 metros na direção do cabeceira 13. A largura da pista, no entanto, permanecerá a mesma com 30 metros.

A pista atual possui 1.500 metros de comprimento e 30 metros de largura.

A área de giro, que será erguida na cabaceira 13, admitirá a realização de manobras de 180 graus com segurança.