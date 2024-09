Bahia já tem data para inaugurar fábrica de aerogeradores da Goldwind

Ajustes finais estão sendo tratados pelo governador Jerônimo nesta segunda, 26 - Foto: Divulgação

A primeira fábrica de aerogeradores para a produção de energia eólica da Goldwind Energias Renováveis da Bahia está prestes a ganhar escopo físico e já tem data para ser inaugurada em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde será instalada.

O desembarque do empreendimento no Brasil, fruto das idas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à China, abrirá as portas no Estado, na manhã de terça-feira, 27, com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de acordo com informações exclusivas obtidas pelo Portal A TARDE.

Leia também

>> Parque eólico recebe mais de R$ 700 milhões em investimentos na Bahia

>> Saiba detalhes do complexo eólico de R$3 bilhões inaugurado na Bahia

O novo local ficará situado na fábrica da General Electris (GE). A previsão é que a Goldwind produza 150 aerogeradores por ano, e produzirá equipamentos de 6.2 a 8.3 mw de potência.

Os ajustes finais para a inauguração da nova aquisição baiana estão sendo discutidos nesta tarde, 26, em reunião a portas fechadas entre o chefe do Executivo estadual e o presidente da empresa na China, Cao Zhigang, no gabinete do governador, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na capital baiana.

Este é o terceiro encontro do petista com o empresário asiático. O primeiro aconteceu em abril do ano passado, na primeira visita de Jerônimo ao país.

Veja encontro desta segunda

| Foto: Divulgação

Com a atração do novo empreendimento, a expectativa é que o município, que está retomando o seu poder industrial, gere 120 empregos diretos.

Escolha

A empresa surge após a queda de braço entre a Bahia e o Ceará. Na ocasião, a Bahia levou a melhor e venceu a disputa contra o estado comando por Elmano de Freitas (PT), por possuir melhores condições para receber esse investimento.