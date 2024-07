Parque eólico recebe mais de R$ 700 milhões em investimentos na Bahia

Cada empreendimento prevê a implantação de parques com 14 aerogeradores - Foto: Divulgação

A Diretoria Colegiada da Sudene aprovou a liberação de mais recursos em parcelas de financiamentos já contratados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Os recursos foram destinados aos empreendimentos Eólica Canudos II e III, localizados no municípios de Canudos, na Bahia. As unidades Eólica Canudos II SPE S.A e Eólica Canudos III tiveram a aprovação para o recebimento das últimas parcelas do financiamento FDNE, cujo agente operador é o Banco do Brasil.



A Canudos II conta com um investimento total de R$ 371,6 milhões, sendo R$ 183,3 milhões do Fundo administrado pela Sudene. Já a Canudos III teve um investimento total de R$ 337,4 milhões, com R$ 183,3 milhões do FDNE, totalizando investimentos de R$ 709 milhões. Cada empreendimento prevê a implantação de parques com 14 aerogeradores (28 ao todo), com potência de 49,7 MW.



O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou o papel do FDNE para a transição energética na área de atuação da Autarquia. Em 2023, por exemplo, a totalidade de recursos disponibilizados pelo fundo - R$ 1,1 bilhão - foi destinada para empreendimentos de produção de energia eólica e solar fotovoltaica. “O Nordeste é responsável por mais de 80% da produção de energia renovável do país e a maior parte dos parques aqui instalados contam com recursos dos instrumentos da Sudene, como o FDNE”, afirmou.

Segundo o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos da Sudene, Heitor Freire, através de seus instrumentos de financiamento, como o FDNE e os incentivos fiscais, a Sudene vem apoiando projetos de energia renovável e contribuindo com a estratégia do Governo Federal de ampliar as formas alternativas de geração de energia elétrica, para além da fonte hidráulica.



“O setor energético demanda muitos investimentos e, neste momento de transição, há uma forte procura no mercado por alternativas de financiamento. É um setor dinâmico que tem potencial de gerar desenvolvimento se soubermos aproveitar as oportunidades que se desenham nesse novo cenário, principalmente para a população”, ressaltou o coordenador-geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento, Wandenberg Almeida. Ele acrescentou que a mudança para uma nova matriz energética trará inúmeros benefícios para a população.