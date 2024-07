Califórnia desenvolve plano para energia eólica offshore flutuante

A energia eólica offshore é particularmente promissora devido aos ventos fortes e consistentes da costa - Foto: Divulgação

A Comissão de Energia da Califórnia (CEC) adotou um plano estratégico para desenvolver uma das maiores fontes inexploradas de energia renovável do estado norte-americano. O plano prevê a implantação de turbinas eólicas offshore flutuantes nas costas central e norte, visando a produção de 25 mil megawatts de capacidade até 2045. Isso abastecerá 25 milhões de lares e contribuirá para que o estado consiga atingira a meta de 100% de eletricidade limpa.

“A energia eólica offshore tem o potencial de acelerar a transição para energia limpa ao fornecer uma fonte consistente e confiável de eletricidade limpa”, afirma o presidente do CEC, David Hochschild. “Este esforço apoia nossas ambiciosas metas climáticas, cria empregos na indústria local e impulsiona o desenvolvimento econômico. Estamos comprometidos em aproveitar este recurso limpo para garantir um futuro de energia sustentável para todos os californianos.”

Atualmente, a rede elétrica da Califórnia é servida por quase 35 mil MW de recursos renováveis. No entanto, para atingir a meta de 2045, o estado precisará de 148 mil MW adicionais, provavelmente exigindo o desenvolvimento de recursos terrestres e oceânicos. A energia eólica offshore é particularmente promissora devido aos ventos fortes e consistentes da costa da Califórnia e sua capacidade de produzir eletricidade quando a energia solar é menos eficaz, como durante a noite e no inverno.

“A energia eólica offshore criará milhares de novos empregos para os californianos, da fabricação à manutenção, e construirá uma cadeia de suprimentos robusta para dar suporte a essa indústria em crescimento”, informa Dee Dee Myers, consultora sênior do governador Gavin Newsom e diretora do Gabinete de Negócios e Desenvolvimento Econômico do Governador (GO-Biz). “Nosso compromisso com a energia eólica offshore trará crescimento sustentável, reduzirá nossa pegada de carbono e garantirá um futuro mais limpo e brilhante para todos os californianos.”

A CEC estima que o desenvolvimento da energia eólica offshore na Califórnia deverá criar mais de 8 mil empregos durante as fases de pico, com muitos cargos sendo sindicalizados e oferecendo empregos estáveis e bem remunerados.

O plano estratégico foca no desenvolvimento responsável para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a poluição, ao mesmo tempo em que minimiza os impactos sobre as tribos nativas americanas, usuários do oceano e vida selvagem marinha. A tecnologia de energia eólica flutuante é particularmente adequada devido às águas profundas offshore, que oferecem recursos eólicos mais fortes e menos perturbação do leito marinho.

A CEC e as agências parceiras se envolverão com diversas partes interessadas, incluindo governos tribais, comunidades carentes e grupos ambientais, para refinar e promover as recomendações e estratégias do plano estratégico.

Os principais destaques do plano incluem recomendações sobre impactos marinhos, desenvolvimento da força de trabalho, impactos sobre tribos nativas americanas da Califórnia, processos de licenciamento e o desenvolvimento de infraestrutura portuária e sistemas de transmissão. O plano também visa aumentar a confiabilidade e a resiliência da rede elétrica da Califórnia integrando energia eólica offshore com outras fontes renováveis, como energia solar e hidrelétrica.