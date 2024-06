Fábrica da Goldwind entrará em funcionamento até julho, afirma vice-presidente

Roberto Veiga, vice-presidente da Goldwind no Brasil - Foto: Isabela Cardoso

Roberto Veiga, vice-presidente da Goldwind no Brasil, disse, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, que a fábrica vai entrar em funcionamento entre este mês e julho. A unidade, a 1ª da empresa fora da China, está localizada no município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

“Já temos parte do pessoal contratado, que eram antigos funcionários que trabalhavam naquela unidade. Já mandamos o pessoal à China, tiveram um treinamento lá de um a três meses, dependendo da área. Já estamos nos preparando para iniciar a produção na fábrica de Camaçari. Esse ano nós vamos estar produzindo o protótipo da unidade de 7.5 mega que vão produzir aqui na Bahia para o ano que vem entrar em operação normal de venda, mas a fábrica já vai tá funcionando a partir deste ano, meados de junho e julho, vamos marcar a inauguração”, contoa Veiga.

A Goldwind Energia Renovávei é uma fábrica de aerogeradores para produção de energia eólica. A empresa é a maior fabricante mundial de turbinas eólicas e pretende produzir equipamentos de 6.2 a 8.3 mw de potência.

Veiga destacou o impacto da fábrica na região de Camaçari para geração de emprego e renda para a população local.

“Tem sua importância no alto grau de tecnologia que traz para a região, a empregabilidade e, principalmente, o desenvolvimento em regiões de baixo IDH. Normalmente, os ventos aqui, principalmente na Bahia, no Nordeste, são predominantes não só na costa que é uma região um pouco mais rica, mas principalmente no interior desses estados onde tem uma região mais pobre, onde o índice de desenvolvimento humano é mais baixo. Com a chegada de parques eólicos isso muda totalmente você cria emprego na região, dá um outro nível econômico para aqueles que estão na região, criando hoteis e isso tudo com um pessoal que faz manutenção, empregos locais. Também dando a oportunidade para aquele pessoal que não tem um trabalho a ser desenvolvido na região que moram, para se assentar e ficar na região prestando serviço para esses parques eólicos”, completa.

O vicep-presidente esteve presente no Workshop Bahia Estado Sede do Refino Verde no Mundo, que aconteceu nesta segunda-feira, 10, em Salvador.

Leia também:

>>> Direitora do BNDES destaca desafios e potencial do Brasil na transição energética

>>> Deyvid Bacelar exalta potencial de transição energética do Brasil

>>> "Objetivo é ter base fundamental na Bahia", diz presidente da Fieb sobre refino verde