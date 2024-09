“Não é para o futuro; é agora”, diz Jerônimo sobre escolas reformadas

"nós não tivemos, mas nós vamos proporcionar isso para vocês", garantiu Jerônimo - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) exaltou nesta segunda-feira, 26, o modelo de colégios com ensino em tempo integral que está sendo implantado pelo governo da Bahia nos últimos anos. Durante o anúncio do investimento de aproximadamente R$ 1,2 bilhão na Educação, o gestor estadual declarou que seu desafio é proporcionar à juventude baiana escolas estruturadas, coisa que ele não teve em sua infância.

“Eu tenho dito isso onde eu vou: meu sentimento é dizer que é a escola, é o teatro, é a quadra e é a piscina que eu não tive. Meus colegas que fazem Educação, meus companheiros e companheiras, não tiveram. Nós temos a obrigação de dizer: eu não tive, nós não tivemos, mas nós vamos proporcionar isso para vocês”, afirmou o governador.

Jerônimo também ressaltou que a estrutura das novas escolas tem sido preparada para receber a comunidade, para além das atividades escolares. Na avaliação do petista, colocar teatro, piscina e quadras à disposição das pessoas no entorno protege o futuro das crianças, através dos esportes, das artes e do lazer.

“Trazer a comunidade para dentro da escola é fortalecer o grau de proteção da escola em relação à comunidade. A escola protege a comunidade e, ao mesmo tempo, a comunidade protege a escola. Porque podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que aqui está o tesouro da gente. Não é para o futuro. É o agora”, concluiu Jerônimo.