Jerônimo anuncia investimento de R$ 1,2 bilhão na Educação

Governador comemorou o investimento bilionário na Educação pública - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou nesta segunda-feira, 26, ordens de serviço ligadas ao projeto “Construir Para Educar”, que investirá R$ 1,2 bilhão em um programa de requalificação e modernização de escolas da rede estadual de ensino na Bahia.

O investimento contemplará 79 obras em 44 municípios da Bahia, beneficiando 55 mil estudantes de colégios públicos, tanto do ensino médio, que é responsabilidade da gestão estadual, quanto do ensino fundamental, que seria atribuição das prefeituras, mas que o governo do estado está assumindo.

“A nossa meta é chegar a indicadores bons, não para agradar a quem não acreditava e que agora vai ter que acreditar. Mas porque queremos uma qualidade boa para os estudantes. Não tem outra motivação”, declarou Jerônimo durante entrevista à imprensa.

“Eu tenho agradecido muito aos prefeitos, às secretarias municipais de Educação, à toda a nossa rede de diretores de núcleos territoriais, diretores de escolas, coordenação pedagógica, cozinheiras, a turma que faz serviços gerais, cada professor, cada professora, mas também aos pais e às mães que acreditam nessa Educação”, acrescentou o governador.

De acordo com Jerônimo, os investimentos em infraestrutura escolar ajudam a melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula, o que deve, segundo ele, se refletir nos resultados dos estudantes no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024.

“Um fator importante é que, as escolas que estamos já garantindo, ou totalmente ou um percentual, o tempo integral, isso já qualifica bastante essa ação nossa. Porque o estudante não precisa ir para casa e guardar o caderno para não fazer o exercício que a escola passa. Mas faz na própria escola. E participa de um envolvimento com a química originada dos projetos esportivos, da cultura e da ciência. Então, nós temos que celebrar bastante”, afirmou Jerônimo.

O Centro Estadual de Educação Profissional Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA), onde foi realizado o evento desta manhã com o governador, também será beneficiado com a autorização para a licitação de obras de modernização de sua infraestrutura, incluindo melhorias no teatro.