Saiba detalhes do complexo eólico de R$3 bilhões inaugurado na Bahia

- Foto: Divulgação / PAE

Famosa no passado pelas joias preciosas e, em momento recente, por ser palco de filmes, novelas, a região da Chapada Diamantina avança como um dos principais polos de desenvolvimento de energias renováveis no Brasil.

Na manhã desta quarta-feira, 3, o Complexo Eólico Novo Horizonte, da Pan American Energy (PAE), foi oficialmente inaugurado. O conjunto conta com 10 parques, tendo 94 aerogeradores (quase todas ativas desde janeiro). Os 'cata-ventos' gigantes tem a capacidade de geração de 423 megawatts (MW). Isso é o suficiente para abastecer 1 milhão de casas.

"O Brasil é um solo fértil de investimentos. A gente tem muita competência. Lá atrás, quando a presidenta Dilma disse que nós iríamos guardar o vento, que iríamos exportar vento, o discurso foi motivo de chacota. Mas ela estava se antecipando para 10, 15 anos na frente", disse o governador do estado Jerônimo Rodrigues (PT), que ainda aproveitou para enaltecer a parceria com a Pan American Energy, durante a cerimônia de inauguração em dos parques Eólico, no município Novo Horizonte.

VEJA TAMBÉM:

>>>'Transição energética não é substituição', diz presidente da IBP

>>>'Chegamos para ficar', diz diretor da Pan American Energy no Brasil

>>>"Brasil voltou para o mapa", diz ministro sobre Complexo Eólico

Ao todo, a gigante argentina investiu R$ 3 bilhões no projeto, que já é o maior da empresa até o momento. O complexo ainda conta com uma subestação própria e 80 quilômetros (Km) de rede de alta tensão na região.

| Foto: Divulgação / PAE

| Foto: Divulgação / PAE

| Foto: Divulgação / PAE

| Foto: Divulgação / PAE

| Foto: Divulgação / PAE

| Foto: Divulgação / PAE

Em entrevista ao A TARDE, Alejandro Calatano, diretor da empresa no país, contou o motivo da escolha da região da Chapada Diamantina.



"Nós escolhemos por causa de recursos de vento e radiação solar, que são muito competitivos. E este parque éolico tem capacidade de 55% e solar de 30%. E este é o primeiro projeto de muitos. Chegamos no brasil para ficar, investir. Estamos querendo um parque solar que gere até 400 mega".

Além da capacidade energética, o empreendimento, que corta as cidades de Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara, Piatã, Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas gerou cerca de 3,2 mil empregos para a população.

"Desde o primeiro momento tivemos foco no relacionamento com as autoridades municipais e comunidades locais. E fazemos isso em todas as operações, pois a melhor maneira de se fazer uma atividade é em parceria, visando conhecer as necessidades da comunidade local", continuou o representante da PAE no país.

VEJA TAMBÉM:



>>>“Temos vários projetos de eólica incubados”, ressalta Afonso Florence

>>>Pan American Energy inaugura Complexo Eólico Novo Horizonte

Para empregar a população local, a empresa fechou parceria com o Senai para a realização de cursos.

Impacto

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que também esteve presente no evento de inauguração do complexo, destacou que a iniciativa da Pan American, em Novo Horizonte, é a prova de que o Brasil voltou para o momento de atração de investimentos.

"Inaugurar um parque eólico dessa proporção, com investimentos de uma grande empresa argentina, é a demonstração de que o Brasil voltou para o mapa do investimento global. Isso graças a liderança do presidente Lula e ao diálogo que voltamos a ter com a sociedade civil organizada, com os prefeitos".

Alexandre Silveira ainda falou sobre o projeto que cria uma política para incentivar a energia limpa no país a partir do hidrogênio verde, que teve a aprovação concluída nesta quarta-feira, 3, no Senado. Segundo o ministro, o objetivo do governo é fazer uma ponte da energia renovável com a questão da segurança alimentar.

"O hidrogênio será um grande meio de reindustrializar o Brasil [...] Vamos linkar o hidrogênio verde com a questão da segurança alimentar, que o mundo debate com muito vigor depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. São dois grandes temas: segurança energética e segurança alimentar. O Brasil, que é grande produtor, grande celeiro de alimentos para o mundo, não pode admitir continuar tão dependente da importação de nitrogenados e outros fertilizantes".

Novo projetos

Pouco antes de iniciar a cerimônia, o secretário da Casa Civil da Bahia, Afonso Florence, revelou que teremos mais investimentos no setor.

"O Jerônimo [Rodrigues] está implantando e renovando uma política de desenvolvimento econômico com industrialização e interiorização. Nós temos vários projetos de eólica incubados, pois havia um passivo de redes e com a posse do presidente Lula foram feitos pela Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] leilões. Então, estão sendo implantadas redes de alta tensão. Além disso, o governo do estado tem uma política de investimento em infraestrutura para o aumento da competitividade da economia baiana”.

Sobre a PAE no Brasil

A Pan American Energy é uma companhia energética global, protagonista do desenvolvimento energético da região e com presença em seis países: Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, México e Brasil, onde implantou o Complexo Eólico Novo Horizonte, na região central da Bahia.