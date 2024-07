"Brasil voltou para o mapa", diz ministro sobre Complexo Eólico

Alexandre Silveira esteve na inauguração do complexo - Foto: Leo Moreira | AG. A Tarde

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), destacou, nesta quarta-feira, 3, que a chegada do Complexo Eólico inaugurado pela Pan American, em Novo Horizonte, é a prova de que o "Brasil voltou para o mapa de investimento". O titular da pasta esteve na inauguração no município.

"Inaugurar um parque eólico dessa proporção, com investimentos de uma grande empresa argentina é a demonstração de que o Brasil voltou para o mapa do investimento global, graças a liderança do presidente Lula, ao diálogo que voltamos a ter com a sociedade civil organizada, com os prefeitos", afirmou o ministro.

Hidrogênio verde

Alexandre Silveira ainda falou sobre o hidrogênio verde, que está prestes a ser votado no Senado. Segundo o ministro, o objetivo do governo é fazer uma ponte da energia renovável com a questão da segurança alimentar.

"Eu fiz o link aqui desse empreendimento com a questão do hidrogênio verde, que tramita no Senado sob a liderança de um baiano, que é o senador Otto Alencar, que aprovou semana passada no plenário, só falta os destaques para ser votado, ontem eu tratei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que o mais rápido possível esses destaques se deem e nós possamos comemorar o início de um novo ciclo de investimentos, aí sim manufaturando as energias renováveis abundantes do Brasil. Para que a gente possa implementar ainda mais potencialidade, o hidrogênio será um grande meio de reindustrializar o Brasil [...] Principalmente, vamos linkar o hidrogênio verde com a questão da segurança alimentar, que o mundo debate com muito vigor depois da guerra da Rússia com a Ucrânia dois grandes temas: segurança energética e segurança alimentar. O Brasil, que é grande produtor, grande celeiro de alimentos para o mundo, não pode admitir continuar tão dependente da importação de nitrogenados e outros fertilizantes", pontuou.