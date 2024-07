Pan American Energy inaugura Complexo Eólico Novo Horizonte

Empreendimento é o primeiro da empresa no Brasil e contará com um investimento de R$ 3 bilhões - Foto: Fernando Vivas/GOVBA

A Bahia recebe na manhã desta quarta-feira, 3, o novo Complexo Eólico inaugurado pela Pan American no interior do estado. O evento de oficialização, que ocorre cidade de Novo Horizonte, cerca de 580 km de Salvador, conta com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do governador, Jerônimo Rodrigues (PT).

Empreendimento é o primeiro da empresa no Brasil e contará com um investimento de R$ 3 bilhões | Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

O empreendimento é o primeiro da empresa no Brasil e contará com um investimento de R$ 3 bilhões e geração de mais de 3.200 vagas de emprego.



A estrutura possui 94 aerogeradores distribuídos em 10 parques nos municípios de Boninal, Novo Horizonte, Ibitiara, Brotas de Macaúbas, Piatã e Oliveira de Brejinhos. A capacidade instalada para geração de energia é de 423 MW, suficiente para abastecer cerca de 1 milhão de residências brasileiras.



Além do ministro e do gestor baiano, o CEO da PAE, Marcos Bulgheroni, do diretor geral da companhia no Brasil, Alejandro Catalano também estiveram no encontro junta a representantes das comunidades próximas, imprensa nacional e estrangeira, autoridades públicas e entidades do setor de energia e executivos.

Sobre a PAE no Brasil



A Pan American Energy é uma companhia energética global, protagonista do desenvolvimento energético da região e com presença em seis países: Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, México e Brasil, onde implantou o Complexo Eólico Novo Horizonte, na região central da Bahia.

