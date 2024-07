'Chegamos para ficar', diz diretor da Pan American Energy no Brasil

Presidente da Pae - Foto: Divulgação

Responsável pela inauguração do Complexo Eólico Novo Horizonte, a cerca de 580 km de Salvador, a Pan American Energy tem planos de fincar raízes no Brasil por muito tempo. Em entrevista ao Portal A TARDE, Alejandro Catalano, diretor da empresa no país, revelou detalhes da operação da multinacional.

"Nós escolhemos o Brasil por causa de recursos de vento e radiação solar, que são muito competitivos. E este parque éolico tem capacidade de 55% e solar de 30%. E este é o primeiro projeto de muitos. Chegamos no brasil para ficar, investir. Estamos querendo um parque solar que gere até 400 mega", projeta o executivo.

Ao total, o parque eólico gerará 3 mil empregos, sendo 700 de moradores da região de Novo Horizonte. Para empregar a população local, a empresa fechou parceria com o Senai para a realização de cursos.

"Desde o primeiro momento tivemos foco no relacionamento com as autoridades municipais e comunidades locais. E fazemos isso em todas as operações, pois a melhor maneira de se fazer uma atividade é uma parceria para conhecer as necessidades da comunidade local", diz.

A intenção da Pan American também é seguir investindo na Chapada Diamantina. "Temos vários projetos na Chapada, com empresas colegas. Bahia é um lugar muito importante para o desenvolvimento desta tecnologia no Brasil."

Inauguração

A inauguração ocorreu na manhã desta quarta-feira, 3, em evento com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do governador, Jerônimo Rodrigues (PT).

O empreendimento é o primeiro da empresa no Brasil e contará com um investimento de R$ 3 bilhões e geração de mais de 3.200 vagas de emprego.

A estrutura possui 94 aerogeradores distribuídos em 10 parques nos municípios de Boninal, Novo Horizonte, Ibitiara, Brotas de Macaúbas, Piatã e Oliveira de Brejinhos. A capacidade instalada para geração de energia é de 423 MW, suficiente para abastecer cerca de 1 milhão de residências brasileiras.

Além do ministro e do gestor baiano, o CEO da PAE, Marcos Bulgheroni, do diretor geral da companhia no Brasil, Alejandro Catalano também estiveram no encontro junta a representantes das comunidades próximas, imprensa nacional e estrangeira, autoridades públicas e entidades do setor de energia e executivos.