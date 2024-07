Feira fica de fora de lista de melhores cidades da Bahia; veja motivos

Viaduto da João Durval Carneiro em Feira de Santana - Foto: Washington Neri / Divulgação

Analisando uma série de fatores, o Índice de Progresso Social (IPS) apontou as 20 cidades da Bahia com melhor qualidade de vida. O ranking, liderado por Vitória da Conquista e Salvador, excluiu a segunda maior cidade do estado, Feira de Santana.

Na avaliação geral, a Princesinha do Sertão ficou na quinquagésima posição, atrás de grandes cidades como Camaçari, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso e Juazeiro e até das pequenas Tanque Novo, Jurandi, Jacaraci e Barro Alto.

Descubra: A sua tá na lista? Veja cidades com melhor qualidade de vida da Bahia

A cidade até pontuou bem em quesitos como 'Moradia' e 'Saneamento Básico', mas teve uma das piores nota da Bahia em 'Segurança Pessoal', o que a jogou para baixo. O desempenho de Feira também foi baixo em 'Inclusão Social'.



Lançado pelo professor Michael Porter (Harvard Business School), o IPS é uma ferramenta utilizada para auxiliar órgãos públicos, empresas e sociedade civil no planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas e programas voltados ao progresso social. Diferente de outros índices que utilizam indicadores econômicos para definir seus resultados, o IPS mede o desempenho das sociedades com base em marcadores sociais e ambientais.